ÖFB-Cup: Salzburg kann Geschichte schreiben

Red Bull Salzburg hat noch nicht genug. Nach den Feierlichkeiten zum vierten Meistertitel in Serie gilt die Konzentration längst dem Cupfinale gegen Rapid. Heute (20.30 Uhr, live in ORF eins und im Livestream) wollen die Salzburger in Klagenfurt auch den vierten Double-Gewinn hintereinander fixieren. Eine derartige Serie hat es im heimischen Fußball noch nicht gegeben. „Wir haben die Meisterparty genossen“, sagte Valentino Lazaro. „Aber jetzt wollen wir dieses Spiel gewinnen.“

