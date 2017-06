Beschäftigungsbonus: Kern geht von Start am 1. Juli aus

Kanzler Christian Kern (SPÖ) geht davon aus, dass der Beschäftigungsbonus, der für neu eingestellte Mitarbeiter die Lohnnebenkosten um die Hälfte senken soll, mit 1. Juli kommt. „Ich gehe davon aus, dass es so bleibt“, sagte Kern heute Mittag nach einem Werksbesuch bei Magna in Graz.

Kern sagte, es habe lange gebraucht und dazu auch einigen politischen Druck. Es habe ja schon oft geheißen, dass die Richtlinie rasch umgesetzt werde. Wenn sie komme, werde sie einen wesentlichen Beschäftigungsschub bringen. „Die Arbeitslosigkeit ist ja viel zu hoch“, so Kern.

Er wolle, dass die Menschen die nun wieder gute Konjunktur auch spürten. Er freue sich, dass die ÖVP ihre Meinung geändert habe und einlenke. Man habe ohnehin nun Verzögerungen, denn Einstellungsprozesse bei Unternehmen brauchten ja auch Zeit, so der Kanzler, der eine Fertigungslinie für BMW-Fahrzeuge besucht hatte.

Mahrer: „Verstehe Aufregung nicht“

Wirtschaftsminister Harald Mahrer (ÖVP) hatte heute im Ö1-Morgenjournal gesagt, an der Wirksamkeit mit 1. Juli sei nicht zu rütteln. „Ich verstehe die Aufregung der letzten zwei Wochen gar nicht. Ich halte das für Wahlkampfgeplänkel und Theaterdonner.“

Wie von Anfang an geplant könne man ab dem zweiten Halbjahr 2017 Anträge stellen, ausgezahlt werde das Geld nach dem jeweiligen Jahresabschluss ab 2018 und 2019. Der Bonus werde drei Jahre gelten und 50 Prozent Lohnnebenkostenrückvergütung bringen. Vielleicht wäre eine Einführung vor einem Jahr effektiver gewesen, trotzdem sei es gut, dass der Bonus nun kommen wird, sagte Mahrer.

Leitl begrüßt Einigung

Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl begrüßte die weitgehende Einigung auf Richtlinien und Umsetzung des Beschäftigungsbonus ab 1. Juli. Zahlreiche Rückmeldungen aus den Betrieben zeigten, dass großes Interesse an dem Bonus bestehe und die Unternehmer schon auf konkrete Umsetzungsrichtlinien warten würden, so Leitl heute.

Zeitpunkt für IHS-Chef „nicht ganz optimal“

Der geplante Beschäftigungsbonus kommt nach Meinung des Leiters des Instituts für Höhere Studien (IHS), Martin Kocher, zu einem „nicht ganz optimalen Zeitpunkt“. Im Ö1-Morgenjournal bejahte er die Frage, ob man damit angesichts der guten Konjunktur nicht womöglich Unternehmen Geld nachwerfe für Personal, das sie ohnehin einstellen.

„Das ist genau das Problem“, sagte Koch und verwies auf das bekannte Phänomen von Mitnahmeeffekten: „Die könnten in einer starken Konjunktur sehr groß sein, weil ohnehin zusätzliche Arbeitsplätze entstehen - und die werden mit gefördert.“ Die Intention, dass Lohnnebenkosten gesenkt werden, begrüße man grundsätzlich, so Kocher. Doch sei schwer abzuschätzen, was der Beschäftigungsbonus bringen könne, „weil die Mitnahmeeffekte eben schwer abschätzbar sind. Wir rechnen mit einigen zehntausend, wie viel genau, kann man schwer sagen.“

Noch unter dem früheren Wirtschaftsminister und Vizekanzler Reinhold Mitterlehner (ÖVP) war erklärt worden, dass durch die Neuregelung über drei Jahre 160.000 Arbeitsplätze zusätzlich geschaffen werden könnten.