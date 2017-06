ÖVP-Parteitag am 1. Juli in Linz

Am 1. Juli findet der ÖVP-Bundesparteitag in Linz statt. Dabei soll Sebastian Kurz an die Spitze gewählt werden. Außerdem soll die von Kurz geforderte Statutenreform beschlossen werden.

