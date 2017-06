Treibhausgasausstoß in Europa wieder angestiegen

Trotz aller Bemühungen ist der Ausstoß von Treibhausgasen in Europa im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht (0,5 Prozent) angestiegen. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Europäische Umweltagentur (EEA) in Kopenhagen heute präsentierte. Das ist der erste Anstieg seit 2010. Deutschland verringerte seinen Ausstoß um 0,3 Prozent. In Österreich, Bulgarien, den Niederlanden und Spanien ging er nach oben.

Schuld an dem gesamteuropäischen Anstieg sei der vermehrte Verkehr, sowohl beim Personen- als auch beim Gütertransport, hieß es in dem Bericht. Kraftstoffeffizientere Neuwagen und Flugzeuge hätten das nicht ausgleichen können. Außerdem sei der Winter 2014 kalt gewesen, weshalb mehr geheizt worden sei.

Senkung um 22 Prozent bis 2015

Von 1990 bis 2015 senkten die 28 europäischen Länder plus Island ihren Ausstoß an Treibhausgasen um 22 Prozent. Damit erreichten sie ihr Ziel von einer Reduktion um 20 Prozent bis 2020. Zum selben Zeitpunkt wuchs die EU-Wirtschaft um 50 Prozent. Die Autoren des Bericht sehen das als Beweis, dass langfristiges Wirtschaftswachstum bei gleichzeitiger Reduzierung der Treibhausgasemissionen möglich ist.