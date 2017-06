Brigitte Falkner führt ORF-Bestenliste an

Brigitta Falkner führt mit ihrem Roman „Strategien der Wirtsfindung“ (Matthes & Seitz Berlin) die Juni-Bestenliste des ORF an. Es geht darin um Milben, Zecken, fleischfressende Pflanzen, andere Parasiten und ihr faszinierendes Spiel von Camouflage und Mimikry, das Falkner in poetische Sequenzen und Elemente der Graphic Novel verwandelt.

Auf Platz zwei folgt Franz Schuh mit „Fortuna“ (Zsolnay), danach Miljenko Jergovic mit „Die unerhörte Geschichte meiner Familie“ (Schöffling & Co.).

Mehr dazu in tv.ORF.at