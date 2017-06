„Geschwister“: Was es heißt, Flüchtling zu sein

Diese Woche läuft in heimischen Kinos „Geschwister“ an, ein Spielfilm, der nachvollziehbar macht, was es heißt, Flüchtling zu sein - mehr als jede Doku.

In Moldawien waren die 18-jährige Bebe (Ada Condeescu) und ihr jüngerer Bruder Michail (er könnte 16 sein, Abdulkadir Tuncer) polizeilicher Willkür bis hin zur Folter ausgesetzt, Eltern gibt es nicht mehr.

Allzu genau wird auf diese Vorgeschichte nicht eingegangen, nur einzelne Flashbacks und Aussagen vor dem Asylamt geben Hinweise auf den Fluchtgrund. Bebe beschließt jedenfalls, dass es Zeit ist zu gehen. Doch als Flüchtling ist man vogelfrei, vor allem während der Flucht. Zur Polizei kann man nicht gehen, vor der muss man sich ja verstecken - und genau das wissen diverse Mafia-Organisationen und einzelne Halsabschneider.

Flirrender Spannungsbogen

Nicht zuletzt deshalb fordern zahlreiche NGOs und Experten sichere Fluchtkorridore. Jeder will diesen Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, sogar der alte Mann, der sie erwischt, als sie in seiner Scheune übernachten. Und jeder, der sie ein paar Meter mitnimmt. Was die Mafia mit Bebe macht, sei an dieser Stelle nicht verraten - denn der Film ist nicht trocken belehrend, er hat einen flirrenden Spannungsbogen.

Der Film, finanziert unter anderem mit Mitteln aus dem Film/Fernsehabkommen des ORF, lebt nicht zuletzt von der Ausnahmeleistung der beiden jungen Schauspieler. Regie geführt hat Markus Mörth, Jahrgang 1973 und Absolvent der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) in München. Kaum vorstellbar, dass dieser Film - gedreht mit ungemeiner Akkuratesse, ohne jeden Durchhänger trotz einer Dauer von knapp zwei Stunden - Mörths erster Langfilm ist. Von ihm dürfte noch einiges zu erwarten sein.