Basketball: Pöltl nimmt NBA-Finale unter die Lupe

Wenn die Golden State Warriors und die Cleveland Cavaliers ab heute Nacht zum dritten Mal in Folge den Titel in der National Basketball Association (NBA) untereinander ausspielen, wird auch Jakob Pöltl das Geschehen genau verfolgen. Österreichs erster NBA-Legionär kennt beide Finalisten aus persönlichen Begegnungen. Für ORF.at nimmt der 21-Jährige die Teams unter die Lupe. Sein Fazit: Beide sind mehr als nur ihre Superstars, Schwächen gibt es so gut wie keine.

