Bewaffnete greifen Hotelkomplex in Manila an

Mehrere Bewaffnete haben in der philippinischen Hauptstadt Manila in einem Hotelkomplex das Feuer eröffnet. Die Polizei sei mit starken Kräften angerückt und habe das Gelände abgeriegelt, während Passanten flüchteten, berichteten lokale Medien heute Abend. Augenzeugen berichteten, mehrere schwer Bewaffnete befänden sich in dem Gebäude des Resorts World Manila.

Ein Augenzeuge sagte dem lokalen Radiosender DZMM, er habe einen Mann mit schwarzer Gesichtsmaske bei einem Spielcasino gesehen. „Sie zielten nicht auf die Gäste. Wir konnten durch die Notausgänge flüchten“, sagte der Augenzeuge. Die Sicherheitskräfte hätten die Situation unter Kontrolle, teilte ein Armeesprecher mit. Im zweiten Stock des Gebäudes brach ein Brand aus.

IS reklamiert Angriff für sich

Die auf die Auswertung dschihadistischer Propaganda spezialisierte SITE Intelligence Group berichtete unter Berufung auf einen Gefolgsmann der Terrormiliz Islamischer Staat (IS), diese habe die Tat verübt. Die genauen Hintergründe waren unklar.

Vor mehr als einer Woche hatte die philippinische Armee auf der südlichen Insel Mindanao eine Offensive gegen Islamisten mit Verbindungen zum IS gestartet. Nach Militärangaben wurden bei den Kämpfen in der Stadt Marawi Dutzende Islamisten getötet. Die Gefechte hatten begonnen, nachdem Sicherheitskräfte ein Haus angegriffen hatten, in dem sie Isnilon Hapilon vermuteten, einen Kommandanten der Islamistengruppe Abu Sayyaf und Anführer des philippinischen IS-Ablegers.

In den Philippinen kämpfen muslimische Aufständische seit vier Jahrzehnten gegen die Regierung des mehrheitlich katholischen Landes. Mehr als 120.000 Menschen wurden bei diesen Konflikten getötet.