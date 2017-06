Entwarnung nach Großbrandalarm in Rom

Eine riesige dunkle Rauchwolke ist heute über die Dächer Roms hinweggezogen. In einem Gebäude eines Autoverschrotters sei ein Brand ausgebrochen, teilte die Polizei heute Abend mit. Die Flammen hätten schnell auf Autos übergegriffen. Drei anliegende Wohnhäuser seien evakuiert worden. Hinweise auf Verletzte oder Menschen mit Rauchgasvergiftungen gab es zunächst nicht.

Der Brandort liegt in einer Wohngegend nordwestlich des Vatikans in Richtung Stadtrand. Es kam zu Verkehrsbehinderungen. Auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter machten Bilder die Runde, die die Rauchschwaden vor blauem Himmel zeigten. Erst Anfang Mai hatte eine riesige schwarze Rauchwolke für Aufregung gesorgt, die von einer Müllanlage außerhalb Roms aufgestiegen war. Sie war bis in die etwa 30 Kilometer entfernte Hauptstadt zu sehen gewesen.