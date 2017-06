French Open: Bresnik fordert von Thiem Steigerung

Dominic Thiem hat mit zwei Siegen ohne Satzverlust souverän die dritte Runde der French Open in Paris erreicht. Dennoch sparte sein Coach Günter Bresnik vor dem heutigen Spiel (zweites Match nach 11.00 Uhr, live in ORF Sport +) gegen den US-Amerikaner Steve Johnson nicht mit Kritik an Österreichs Tennisstar. Gegen stärkere Gegner könne er „hinten nicht so herumeiern“, meinte Bresnik, dem die Passivität Thiems missfiel. „Wenn er ein ganz Guter werden möchte, muss er mit gewissen Dingen aufhören.“

Mehr dazu in sport.ORF.at