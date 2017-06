Fernpassstraße war wegen Mure gesperrt

Die Fernpassstraße (B179) in Tirol ist gestern Nachmittag wegen eines Murenabgangs gesperrt worden. Gesteinsbrocken schlugen Löcher in die Fahrbahn. Am späten Abend konnte wieder eine Fahrspur freigegeben werden.

