Maduro kündigt Verfassungsreferendum an

Venezuelas Präsident Nicolas Maduro hat ein Referendum über seine umstrittenen Pläne für eine neue Verfassung angekündigt. Das Volk solle darüber abstimmen, ob es für oder gegen eine neue, stärkere Verfassung sei, sagte Maduro gestern in einer Fernsehansprache. Wann das Votum stattfinden soll, ist unklar. Damit reagierte der Präsident nicht nur auf Kritik der Opposition, sondern auch aus den eigenen Reihen.

Die Regierung hatte angekündigt, noch im Juli eine konstituierende Versammlung zu bilden, um eine neue Verfassung auszuarbeiten. Maduros Gegner befürchten, dass die neue verfassungsgebende Versammlung Oppositionsparteien benachteiligt oder ganz ausschließt.

In Venezuela protestieren seit Monaten Opposition und Bürger für vorgezogene Wahlen und einen Rücktritt Maduros, dem sie die Verantwortung für die schlechte wirtschaftliche Lage geben. Bei den oft gewaltsamen Protesten und dem harten Vorgehen der Sicherheitskräfte starben bereits über 60 Menschen. In der Bevölkerung herrscht große Wut über die Wirtschaftskrise in dem ölreichen Land, die Lebensmittel und Medikamente knapp werden lässt.