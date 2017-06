Wal-Mart-Angestellte liefern nach Feierabend Einkäufe aus

Der US-Supermarktriese Wal-Mart testet im Kampf gegen den Onlinehändler Amazon die Lieferung von Lebensmitteln und anderen Waren durch die eigenen Mitarbeiter. Sie bringen nach Feierabend auf ihrem Nachhauseweg die online bestellten Produkte zu den Kunden, wie Wal-Mart gestern mitteilte.

Für die Beschäftigten sei die Teilnahme an diesem Programm freiwillig, betonte das Unternehmen. Sie würden extra für die Lieferungen bezahlt.

Wal-Mart testet die Lieferung durch eigene Mitarbeiter zunächst in drei Filialen in den USA - zwei im Ostküsten-Bundesstaat New Jersey und einer in Arkansas im Süden der USA. Insgesamt hat der Supermarktriese 4.700 Filialen im ganzen Land.