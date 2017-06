62.000 Flüchtlinge sitzen im Land fest

Die griechischen Behörden haben am Freitag mit der Räumung von einem der schlimmsten Flüchtlingslager am griechischen Festland begonnen. Hilfsorganisationen sprachen von menschenunwürdigen Bedingungen im Lager Hellinikon im alten Athener Flughafen. Doch auch die Umsiedelung in das neue Lager sorgte für Kritik: Die Betreuung der Menschen würde sich dort nicht verbessern, so Menschenrechtsaktivisten. Rund 62.000 Flüchtlinge sitzen zurzeit unter teils verheerenden Lebensbedingungen in Griechenland fest.

