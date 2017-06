Bei Gefährdung anderer Personen

Der deutsche Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) will einem Medienbericht zufolge Fahrverbote als Strafe für die Handynutzung am Steuer einführen. Bei einer Gefährdung anderer solle ein einmonatiges Fahrverbot verhängt werden, berichtete die „Saarbrücker Zeitung“ am Freitag unter Berufung auf eine geplante Verordnung aus dem Verkehrsministerium.

