Nationalratsfahrplan bis zur Wahl steht

Die Präsidiale hat heute den Nationalratsterminplan bis zur Wahl am 15. Oktober festgelegt. Vor dem Sommer finden noch drei Plenarsitzungen statt. Nach derzeitigem Stand sind für Herbst noch drei Plenartage anberaumt, der letzte davon zwei Tage vor der Wahl. Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) versicherte in einer Aussendung, dass der Nationalrat seine Aufgaben in vollem Ausmaß erfülle.

Der von allen sechs Parteien eingebrachte Antrag zur vorzeitigen Beendigung der Gesetzgebungsperiode soll am Mittwoch vor der Nationalratssitzung im Verfassungsausschuss beraten werden. Die Beschlussfassung im Plenum ist in einer Sitzung am 13. Juli geplant. Um den Wahltermin formal endgültig zu fixieren, muss die Bundesregierung eine diesbezügliche Verordnung vorlegen, die dann vom Hauptausschuss des Nationalrats zu genehmigen ist.

Donnerstag-Sitzung gestrichen

Gestrichen ist dem nun bekanntgegebenen Fahrplan zufolge eine an sich für Donnerstag geplante Plenarsitzung. Damit bleibt für die anstehende Plenarwoche nur noch ein Tag, nämlich der Mittwoch, übrig, und auch der mit ziemlich kurzer Redezeit.

Verwunderlich ist die Streichung nicht. Außer der Erhöhung der Stipendien findet sich kein nennenswerter Punkt auf der Tagesordnung. Theoretisch hätte man das Programm natürlich mit Oppositionsanträgen auffetten können. Aber zumindest hier besteht zwischen Rot und Schwarz noch große Einigkeit.

Sämtliche Oppositionsanträge, die in den letzten Tagen in den diversen Ausschüssen zum Aufruf kamen, wurden vertagt und schaffen es damit zumindest vorerst nicht ins Plenum.

Umsiedlung in Ersatzquartier

Die vorgezogene Neuwahl führt auch zu einem verfrühten Ende des Eurofighter-Untersuchungsausschusses. Beschließt der Nationalrat Mitte Juli in der Sondersitzung das Gesetz zur Auflösung des Nationalrats, beendet die Kundmachung dieses Gesetzes die Beweisaufnahme.

Keinen Einfluss hat die vorgezogene Wahl auf den Beginn der Generalsanierung des Parlamentsgebäudes und auf die Übersiedlung in das Ausweichquartier in die Hofburg und die Pavillons auf dem Heldenplatz. Nach der Sitzung des Nationalrats am 13. Juli wird das Haus geschlossen, und es beginnt das dreijährige Provisorium.