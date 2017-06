Champions League: Real-Offensive trifft auf Juve-Mauer

Auf der einen Seite die brandgefährliche Offensive von Real Madrid rund um Cristiano Ronaldo, auf der anderen Seite das Abwehrbollwerk von Juventus, das auf dem Weg ins Finale der Champions League nur drei Tore kassiert hat. Das Endspiel in Cardiff wird morgen (20.45 Uhr, live in ORF eins) zum Kräftemessen der Systeme. „Das wird ein hochinteressantes und gutes Spiel werden“, sagte Real-Coach Zinedine Zidane, dessen Team alleine in der K.-o.-Phase 16 Tore erzielte.

Mehr dazu in sport.ORF.at