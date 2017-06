Kern will Wirtschaftsbeziehungen zu Russland forcieren

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg heute Österreichs Interesse an guten Wirtschaftsbeziehungen zu Russland betont. Gleichzeitig ließ er Kritik an EU-Sanktionen gegen Russland durchklingen.

Erleichterungen seien jedoch nur bei Fortschritten in Bezug auf das Minsker Abkommen zu erwarten, sagte Kern vor Journalisten.

Frage der Interessenlage

Angesichts wirtschaftlicher Nachteile durch die EU-Sanktionen habe Österreich eine klare Interessenlage, sagte Kern vor einem gemeinsamen Auftritt mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bei einer Podiumsdiskussion sowie einem bilateralen Treffen, das für den späten Nachmittag geplant ist.

Innerhalb des EU-Rates gebe es heterogene Interessen, einerseits baltische, polnische und deutsche, andererseits die Positionen von Österreich und Italien. „Da wir uns solidarisch zu zeigen haben, ist klar, dass, solange es keine Fortschritte bei Minsk gibt, wir in diesem Bereich realistisch keine Erleichterungen erwarten dürfen“, so Kern. Als proeuropäisches Land müsse man akzeptieren, dass es Beschlüsse gebe, die auch zum Nachteil gereichen.

Kern: Krim kaum noch Thema bei Sanktionen

Das Minsker Abkommen aus dem Februar 2015 soll zu einem Ende der Kriegshandlungen in der Ostukraine führen. Trotz internationaler Bemühungen dauern die Kampfhandlungen jedoch an. Die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014, die von der westlichen Staatengemeinschaft als völkerrechtswidrig erachtet wird, ist laut Kern für eine mögliche Aufhebung der Sanktion jedoch kaum relevant.

„Die Sanktionen und Fragen der Aufhebung werden sich nicht mehr sehr stark auf das Krim-Thema konzentrieren. Dann könnten wir davon ausgehen, dass wir ewige Sanktionen haben“, sagte Kern. Es gebe in der EU niemanden, der davon ausgehe, dass es auf der Krim eine radikale Veränderung geben werde, erläuterte er. Bei Kerns Treffen mit Putin dürften die Sanktionen wahrscheinlich jedoch kein Thema sein.