Wiener DC Tower wird an deutsche Bank verkauft

Das höchste Gebäude Österreichs, der DC Tower in Wien-Donaustadt, wird an eine deutsche Bankengruppe verkauft. Der Deal mit der DekaBank dürfte praktisch unter Dach und Fach sein und nur noch das Okay der Kartellwächter brauchen.

Mehr dazu in wien.ORF.at