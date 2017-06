OMV und Gasprom vertiefen Zusammenarbeit

Der österreichische Öl- und Gaskonzern OMV und die russische Gasprom verstärken ihre Kooperation. Beim Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg hätten OMV-Chef Rainer Seele und Gazprom-Chef Alexej Miller eine Absichtserklärung über eine mögliche Zusammenarbeit bei der Gastransportinfrastruktur für Gaslieferungen nach Zentral- und Südosteuropa unterzeichnet, teilte die OMV heute mit.

Bei verflüssigtem Gas (LNG) will man an der Schwarzmeer-Küste zusammenarbeiten. Aber auch im Iran wollen die beiden Unternehmen kooperieren. Eine entsprechende Absichtserklärung zwischen der OMV und der Gasprom-Öltochter Gasprom Neftegas sei ebenfalls in St. Petersburg unterschrieben worden, wie die OMV schon am Vormittag bekanntgab.

Kooperation auch im Iran

Als mögliche Bereiche der Kooperation zwischen OMV und Gasprom wurden zudem vorläufig Analyse, Bewertung und Studie von ausgewählten Öllagerstätten im Iran gemeinsam mit der nationalen Ölgesellschaft NIOC genannt. „Aufgrund der umfangreichen Erfahrung der OMV im Mittleren Osten und im Iran wären gemeinsame geologische Explorationen von Blöcken am effektivsten“, so Gasprom-Neft-Vizechef Wadim Jakowlew.

Der Iran hatte zu Jahresbeginn 29 ausländische Energiekonzerne für Öl- und Gasprojekte zugelassen. Darunter befinden sich neben OMV und Gasprom auch Total aus Frankreich, ENI aus Italien und Lukoil aus Russland. Die OMV war bereits vor den Sanktionen im Iran tätig.