60 Jahre Musikgeschichte vereint

Dieses Wochenende findet in Barcelona das Primavera Festival statt, das seinen legendären Ruf einmal mehr verteidigt. Denn anders als bei den meisten Festivals werden hier gleich mehrere Generationen an Musikern zusammengeführt und so Entwicklungslinien sichtbar gemacht: Von Van Morrison bis Bon Iver, von den Zombies bis Arcade Fire. Gut 200.000 Besucher lassen sich anstecken von der Begeisterung der Bands für das Festival. Auch österreichische Acts sind vertreten.

Lesen Sie mehr …