„Nicht einmal per Du“

Im Eurofighter-U-Ausschuss hat der EADS-Berater Meinhard Lukas jedes Naheverhältnis zum Juristen Helmut Koziol, der für den damaligen Verteidigungsminister Norbert Darabos arbeitete, bestritten. Man sei „nicht einmal per Du“, so Lukas am Freitag bei seiner Befragung. Seiner Meinung wären bei einem Ausstieg der Republik aus dem Vertrag mit EADS hohe Kompensationszahlungen fällig geworden. Spannend war die Aussage des für die gesamte Eurofighter-Beschaffung zuständigen Chefbeamten. Er war demnach gar nicht zu den Verhandlungen beigezogen worden. Auf die Frage, warum, antwortete er: „Da könnte man spekulieren.“

