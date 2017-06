„Baywatch“: Seichter Schmäh am Strand

In den 90ern war „Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu“ ein Straßenfeger, für viele ist die TV-Serie untrennbar mit ihrer Kindheit und Jugend verknüpft. Im Gegensatz zu den Rettungsbojen schwingenden Beachbodys in Zeitlupe sind die teils abstrusen Plots und die klischeebeladenen, hölzernen Dialoge zu Recht in Vergessenheit geraten.

Über 15 Jahre nach Serienende hat sich US-Regisseur Seth Gordon nun an den Stoff gewagt und ein schrottiges, mit Peniswitzen gespicktes B-Movie geschaffen. Fans der Serie dürften entsetzt sein - da helfen auch die Gastauftritte von David Hasselhoff und Pamela Anderson nicht.

Mehr dazu in „Wir müssen die Bay retten“