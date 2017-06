Schauspielerin Hilde Sochor verstorben

Die Kammerschauspielerin Hilde Sochor ist tot. Wie das Wiener Volkstheater heute mitteilte, verstarb die Doyenne des Hauses am Mittwoch im Alter von 93 Jahren in Wien. Sochor spielte in ihrer 65 Jahre dauernden Karriere mehr als 300 Rollen.

Mehr dazu in wien.ORF.at