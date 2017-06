Generalstreik und Proteste im Norden Marokkos

In der Stadt Al-Hoceima im Norden Marokkos haben Demonstranten zu einem dreitägigen Generalstreik aufgerufen. Zahlreiche Läden und Handwerker beteiligten sich heute an dem Ausstand, nachdem die Behörden Anfang der Woche einen führenden politischen Aktivisten wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit festgenommen hatten.

Marokkos Regierungschef Saad Eddine El Othmani versprach, in verantwortungsvoller Weise auf die Forderungen der Demonstranten einzugehen, gleichzeitig aber auch für Sicherheit und Ordnung im Land zu sorgen.

Größte Proteste seit „arabischem Frühling“

In der nordmarokkanischen Stadt kommt es seit Monaten immer wieder zu Demonstrationen gegen die Regierung. Im Oktober vergangenen Jahres starb ein Fischhändler in einer Müllpresse, in der die Behörden beschlagnahmten Fisch vernichten wollten. Der Zwischenfall führte in Marokko zu den größten Protesten seit den Reformen im Zuge des „arabischen Frühlings“ 2011.

Vor einigen Tagen flammten die Demonstrationen in der überwiegend von Berbern bewohnten Region im Norden des Landes erneut auf. Die Menschen fordern Arbeitsplätze und ein Ende der Korruption.