French Open: Thiem ohne Satzverlust ins Achtelfinale

Dominic Thiem hat bei den French Open in Paris ohne Satzverlust den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Der 23-Jährige setzte sich heute auch gegen den US-Amerikaner Steve Johnson - mehr oder weniger - souverän durch. Nur im zweiten Satz gab es für Thiem Probleme und ein paar heikle Momente zu überstehen, in denen er aber starke Nerven bewies. In der Runde der letzten 16 bleibt dem Niederösterreicher übrigens sein Angstgegner David Goffin erspart.

