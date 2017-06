Manager Wolf zu den Beziehungen Moskau - Wien

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will in St. Petersburg die Wirtschaftsbeziehungen zu Russland forcieren. Live in der ZIB2 ist Ex-Magna-Chef Siegfried Wolf, jetzt Verwaltungsratsvorsitzender von Russian Machines des Oligarchen Oleg Deripaska.

Schwieriger Schulterschluss gegen Trump

China und die EU wollten ein Signal setzen, die gemeinsame Klimaerklärung gab es aber doch nicht.

Es war einer der kürzesten Kriege der Geschichte

Im „Sechs-Tage-Krieg“ erobert Israel 1967 ein Gebiet, das dreimal so groß ist wie sein Staat. Ein Rückblick und die Auswirkungen.

Zwei Wagner-Verehrer und ihre Wagner-Zukunftsideen

Jonathan Meeses Inszenierung „Mondparsifal Alpha 1-8“ von Bernhard Lang nach Richard Wagner in Wien.

