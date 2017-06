Rock am Ring wegen Terrorgefahr unterbrochen

Das von Zehntausenden Musikfans besuchte deutsche Festival Rock am Ring ist nach Angaben der Veranstalter wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Die Polizei habe aufgrund einer „terroristischen Gefährdungslage“ die Veranstalter des mehrtägigen Rockfestivals heute Abend angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes auf dem Nürburgring in der Nähe der Stadt Adenau in der Eifel aufzufordern, teilten die Organisatoren mit.

Die Polizei hat uns vorsorglich angewiesen, das Festival zu vorläufig zu unterbrechen. #rar2017 https://t.co/xEuv37Oj7F — Rock-am-Ring (@rockamring) 2. Juni 2017

Auf der Website betonten die Veranstalter, sie müssten die Polizeiermittlungen unterstützen. Man werde die Besucherinnen und Besucher auf dem Laufenden halten. „Wir hoffen, dass das Festival morgen fortgesetzt werden kann. Danke für Ihre Kooperation“, hieß es abschließend.