Polizei durchsucht Festivalgelände

Das beliebte deutsche Musikfestival Rock am Ring in der Eifel ist Freitagabend völlig überraschend unterbrochen worden. Grund ist eine konkrete Terrorgefahr, die die Polizei veranlasste, die Zehntausenden Besucher zum sofortigen Verlassen des Geländes aufzufordern. Sicherheitskräfte durchsuchten das Festivalgelände. Die Veranstalter hoffen, das Festival am Samstag fortsetzen zu können.

