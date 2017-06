Kern und Putin berieten über Wirtschaftsthemen

Infrastruktur- und Logistikprojekte standen im Vordergrund eines Gesprächs zwischen Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) und Russlands Präsident Wladimir Putin, das heute Abend am Rande des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg stattfand. Das erklärte Kern im Anschluss an das etwa einstündige Gespräch vor Journalisten.

„Das war ein interessantes Gespräch, in dem es vor allem um unsere wirtschaftlichen Interessen gegangen ist“, sagte Kern. Er nannte die geplante Gaspipeline „Nord Stream 2“ sowie eine potenzielle Gaspipeline im Süden, welche die Rolle des niederösterreichischen Baumgarten als zentraler Gas-Trading-Hub festigen würde.

„Nicht einfaches Projekt“

Im Zusammenhang mit „Nord Stream 2“ sprach Kern von einem „nicht einfachen Projekt“. Es gebe skeptische EU-Mitgliedsstaaten, und auch die EU-Kommission habe aus wettbewerbsrechtlichen Gründen Bedenken angemeldet, sagte er. „Wir teilen diese Bedenken nicht und stehen in intensiven Diskussionen. Ich glaube, dass wir da Lösungen finden werden können“, betonte Kern. Er habe gegenüber Putin auch Österreichs Wunsch nach einer zügigen Umsetzung des Asset-Swaps zwischen norwegischen OMV-Beteiligungen und Gasprom-Beteiligungen in Nowy Urengoj artikuliert, der bisher an norwegischen Vorbehalten gescheitert ist.

Ukraine-Krise bremst Bahnprojekt

Zudem sei mit Putin auch eine seit Längerem diskutierte Breitspurbahnstrecke thematisiert worden, die das ehemals sowjetische Breitspurbahnnetz in Russland und der Ukraine über die Slowakei bis nach Österreich verlängern sollte und damit eine neue Route für den Transport von Gütern aus China und Russland nach Europa etablieren würde. „Es gibt ein großes Interesse, das zu tun. Freilich wissen beide Seiten, dass die Ukraine-Situation hier schwierig ist“, sagte Kern.

Weiters habe er sich auch ausführlich über die Situation in der Ukraine unterhalten, sagte Kern und betonte die Wichtigkeit von Fortschritten in der Ostukraine bei der Umsetzung des Minsker Abkommens. „Ohne diese Fortschritte wird es eine Erleichterung bei Sanktionen nicht geben können“, so Kern. Er lud Putin schließlich zu einem Besuch des Hahnenkamm-Rennens nach Kitzbühel ein.