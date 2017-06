Martin Ferdiny ist „Dancing Star“ 2017

Österreich hat einen neuen „Dancing Star“: ORF-Moderator Martin Ferdiny hat sich am Abend im Finale der ORF-Tanzshow gegen seine beiden Mitkonkurrentinnen Ana Milva Gomes und Riem Higazi durchgesetzt und sich gemeinsam mit Profitanzpartnerin Maria Santner den Titel gesichert. Er folgt damit auf Vorjahressiegerin Verena Scheitz.

Bis zum Triumph war es aber ein langer Weg: Seit Ende März haben sich insgesamt zehn prominente Damen und Herren in die Hände ihrer Profipartner begeben und wöchentlich ihre Lernfortschritte im ORF-„Ballroom“ vorgeführt. Am Ende hat es aber nur für Ferdiny gereicht. Nach dem kombinierten Publikums- und Juryvoting war er gemeinsam mit Gomes in die letzte Entscheidung gekommen, in der ihm ein Showtanz zu „Music Was My First Love“ die Gunst der Zuschauer brachte.