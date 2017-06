WM-Quali: Vorfreude auf Irlands „Menschenfresser“

In etwas mehr als einer Woche steht für das ÖFB-Team in Dublin die wohl richtungsweisende Partie im Rennen um ein Ticket für die WM 2018 in Russland an. Gegen Irland erwartet die Koller-Truppe dabei eine echte Belastungsprobe, werden die Iren doch über 90 Minuten Vollgas geben und weder sich noch den Gegner schonen. „Dass da ein paar Menschenfresser dabei sind, ein paar Kühlschränke hinten drinnen, das ist klar“, sagte HSV-Stümer Michael Gregoritsch in den Startlöchern scharrend. „Aber die haben wir auch.“

