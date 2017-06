Iran: 35 Verletzte nach Explosion in Supermarkt

Bei einer heftigen Explosion in einem Supermarkt in der südiranischen Stadt Shiraz sind mindestens 35 Menschen verletzt worden. Nach Medienberichten ereignete sich die Explosion in der Nacht auf heute. Das Gebäude auf dem Nassr Boulevard stürzte bei der Explosion vollständig ein.

16 der Verletzten mussten mit schweren Brandverletzungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Explosion beschädigte auch eine Bank und mehrere angrenzende Wohngebäude. Die Ursache der Explosion war zunächst nicht bekannt.