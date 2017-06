Warten auf Entscheidung

Nach dem Terroralarm bei Rock am Ring auf dem deutschen Nürburgring ist Samstagfrüh die Durchsuchung des Festivalgeländes weitergegangen. Am Vortag hatten alle rund 90.000 Besucher das Gelände auf Anordnung der Polizei verlassen müssen. Die Polizei habe Hinweise auf eine mögliche terroristische Gefährdung. daraufhin wurde das Gelände erstmals durchsucht. Laut „Bild“-Zeitung wurden auch zwei Männer eines Subunternehmens befragt. Die Veranstalter hoffen, dass das Festival am Samstag weitergeht. Der zuständige Innenminister von Rheinland-Pfalz will sich gegen Mittag äußern.

