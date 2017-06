„Mutige Entscheidung“

Die USA gehen nach der internationalen Kritik an ihrem angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen in die Offensive. „Wir haben keinen Grund uns zu entschuldigen“, so Chef der US-Umweltbehörde (EPA), Scott Pruitt. Er reagierte auch mit Gegenvorwürfen: Die EU wolle den USA mit dem Abkommen schaden. Das Pariser Abkommen würde die USA wirtschaftlich fesseln. Der Ausstieg sei eine „mutige Entscheidung“. US-Präsident Donald Trump machte unterdessen Witze.

