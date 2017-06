Schafe an giftigen Pflanzen verendet

Die Probleme mit hochgiftigen Pflanzen, invasiven Neophyten, weiten sich in der Steiermark aus: Laut Auskunft des Neophyten-Kompetenzzentrums in Graz sind auf einer Schafzucht in Mixnitz sechs Tiere verendet.

