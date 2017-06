Toter bei Motorbootunfall

Ein 44 Jahre alter Mann aus Niederösterreich ist gestern bei Maria Wörth von einem Motorboot in den Wörthersee in Kärnten gestürzt und vermutlich ertrunken. Seine Leiche wurde erst am Samstag in 30 Meter Tiefe gefunden. Der Bootslenker war alkoholisiert.

