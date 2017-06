Sbg.: 7.000 Jugendliche bei Loretto-Pfingsttreffen

Mehr als 7.000 junge Menschen aus 25 Ländern haben sich am Pfingstwochenende in Salzburg zum diesjährigen Fest der Jugend der Loretto-Gemeinschaft eingefunden.

Eröffnet wurde das viertägige Jugendtreffen in und um den Salzburger Dom, das zu den größten katholischen Jugendveranstaltungen Europas zählt, gestern am Abend im Beisein von Erzbischof Franz Lackner und Salzburgs in dieser Woche vom Papst neu ernannten Weihbischof Hansjörg Hofer.

