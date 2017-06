Riesiger Schornstein wird mit Bagger an Kran abgerissen

Mit einem Bagger, der an einem Autokran hängt, wird der 35 Meter große Schornstein des ehemaligen Blockheizwerks in der Floridsdorfer Großfeldsiedlung in Wien abgerissen. Das Heizwerk wurde 1983 stillgelegt.

