Deutsche Polizei löst offenbar Kufstein-Mord

Deutsche Polizisten haben einen rumänischstämmigen Fernfahrer festgenommen. Er steht im Verdacht, 2014 die französische Studentin Lucile in Kufstein (Tirol) und auch eine deutsche Joggerin getötet zu haben. In einer Pressekonferenz in Deutschland wurden die Ermittlungsergebnisse unter Beteiligung der Tiroler Polizei präsentiert.

