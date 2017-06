Van Staa dementiert Interesse an Innsbruck-Wahl

Der Tiroler Altlandeshauptmann und frühere Innsbrucker Bürgermeister Herwig van Staa (ÖVP) wird bei der Gemeinderatswahl im kommenden Frühjahr nicht - wie kolportiert - an vorderster Front in den kommunalpolitischen Ring steigen. Er schließe eine Spitzenkandidatur, etwa jene für den Seniorenbund, aus, sagte der Landtagspräsident heute im Gespräch mit der APA.

„Man wird doch nicht annehmen, dass ich mich wieder in den Gemeinderat setze“, erklärte der 74-Jährige und ergänzte: „Ja, vielleicht als Ersatzgemeinderat bzw. wenn irgendjemand gerade ausfällt.“ Er habe lediglich gegenüber dem ÖVP-Seniorenbund seine Bereitschaft signalisiert, symbolhaft auf aussichtsloser Stelle zu kandidieren. Er mache das aber nur, wenn er eingeladen werde, bis dato seien keine Gespräche geführt worden, betonte Van Staa.

Abschied aus Politik angekündigt

Der gebürtige Oberösterreicher stand von 1994 bis zu seiner Wahl zum Landeshauptmann 2002 der Landeshauptstadt vor. Er trat dabei mit der von ihm gegründeten Liste „Für Innsbruck“ an. Dieser steht nunmehr Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer vor. Indes kündigte Van Staa auch seinen Abschied aus der Landespolitik mit der Landtagswahl im kommenden Jahr an: „Wenn ich eingeladen werde, gehe ich auf die Liste. Aber nicht an wählbarer Stelle“.

Man könne in der Politik zwar nie etwas vollkommen ausschließen, aber nach derzeitigem Stand komme eine weitere Periode als Landtagspräsident nicht mehr infrage. Van Staa steht seit seinem Rückzug als Landeshauptmann nach der Landtagswahl 2008 dem Landesparlament vor. Der Schwiegersohn des früheren Tiroler Landeshauptmannes Eduard Wallnöfer feiert am 10. Juni seinen 75. Geburtstag.