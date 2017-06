Vorwurf der Gülen-Anhängerschaft

Mehr als 47.000 Menschen sind nach dem Putschversuch vergangenes Jahr in der Türkei festgenommen worden. Einer der jüngsten Fälle reicht nun in die engsten Regierungskreise: Am Samstag wurden laut türkischen Medien Birol Erdem und seine Frau in Gewahrsam genommen. Erdem ist einer der engsten Berater von Regierungschef Binali Yildirim. Die Behörden werfen ihm aber vor, Mitglied der verbotenen Bewegung des Predigers Fethullah Gülen zu sein. Und er soll mitgeholfen haben, wichtige Posten in der Justiz mit Gülen-Anhängern zu besetzen.

