Putin spielt Cyberattackenvorwurf an USA zurück

Der russische Präsident Wladimir Putin hat versucht, den Vorwurf russischer Hackerattacken auf die US-Wahl nach dort zurückzuspielen. Die Angreifer hätten von überall her sein können - auch aus den USA selbst, sagte er in einem heute veröffentlichten Interview mit dem US-Fernsehsender NBC.

„Hacker können überall sein. Sie können in Russland sein, in Asien, in Amerika, Lateinamerika“, sagte der Kreml-Chef. „Es können übrigens auch Hacker in den Vereinigten Staaten sein, die sehr geschickt und professionell, wie wir sagen, Russland die Schuld in die Schuhe schieben.“ Er könne sich so etwas jedenfalls vorstellen.

Nach Auffassung amerikanischer Geheimdienste haben sich russische Hacker vergangenes Jahr in die Präsidentenwahl eingemischt. Sie entwendeten Dokumente aus dem Computersystem der Demokratischen Partei und ließen sie über die Plattform WikiLeaks veröffentlichen. Das habe die Öffentlichkeit gegen die demokratische Kandidatin Hillary Clinton eingenommen. Donald Trump gewann die Wahl.