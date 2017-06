Tennis: Murray kommt immer besser in Schwung

Andy Murray kommt im Verlauf der French Open immer besser in Schwung. Der Weltranglistenerste, dessen Erfolge in der bisherigen Saison überschaubar waren, entschied heute in Paris den Drittrundenschlager gegen Juan Martin del Potro für sich. Der Argentinier konnte in der Neuauflage des Olympiafinales von Rio de Janeiro zwei Sätze lang mithalten, danach gab der britische Vorjahresfinalist aber kein Game mehr ab.

