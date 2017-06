WM-Qualifikation: Alaba bleibt Kollers Sorgenkind

Seit Mittwoch bereitet sich das österreichische Fußballnationalteam in Stegersbach auf das entscheidende Spiel in der WM-Qualifikation am nächsten Sonntag in Irland vor. Sorgen bereitet Teamchef Marcel Koller nach wie vor der Fitnesszustand von Bayern-Star David Alaba, der aufgrund von Knieproblemen bisher nicht voll trainieren konnte.

Es gehe zwar langsam bergauf, sollten sich gröbere medizinische Probleme offenbaren, werde man mit einem Einsatz in Irland aber nicht Alabas Karriere aufs Spiel setzen. „Das wäre fatal“, betonte ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner am Samstag.

