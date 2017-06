Tote bei Attentat auf Begräbnis

Zwei schwere Anschläge innerhalb weniger Tage: Selbst für das von Gewalt erschütterte Afghanistan ist das außergewöhnlich – vor allem da sich beide Attacken in der Hauptstadt Kabul ereigneten. Mindestens sieben Menschen kamen ums Leben, als am Samstag drei Bomben beim Begräbnis eines Senatorensohnes explodierten. Er war am Freitag bei Protesten für mehr Sicherheit im Land getötet worden. Die Demonstration war eine Reaktion auf den ersten schweren Anschlag dieser Woche, bei dem rund 90 Menschen starben. Bisher bekannte sich niemand zu den Angriffen. Ihr Ziel scheint aber klar: die politische Lage im Land weiter zu destabilisieren.

Lesen Sie mehr …