USA: „Kein Grund“ für Entschuldigung nach Paris-Ausstieg

Die USA gehen nach der internationalen Kritik an ihrem angekündigten Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen in die Offensive. „Wir haben keinen Grund, uns zu entschuldigen“, so Chef der US-Umweltbehörde (EPA), Scott Pruitt. Er reagierte auch mit Gegenvorwürfen: Die EU wolle den USA mit dem Abkommen schaden. Das Pariser Abkommen würde die USA wirtschaftlich fesseln. Der Ausstieg sei eine „mutige Entscheidung“. US-Präsident Donald Trump machte unterdessen Witze.

