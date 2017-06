Rock am Ring geht nach Terroralarm weiter

Nach dem Terroralarm und der Räumung gestern Abend geht das deutsche Musikfestival Rock am Ring nun weiter. Das teilte die Polizei heute Vormittag mit. „Wir freuen uns mit euch“, gab die Polizei via Kurznachrichtendienst Twitter Entwarnung. Zuvor war das Gelände erneut durchsucht worden. Drei Männer seien vorläufig festgenommen worden, so die Polizei. Sie relativierte die Terrorgefahr auch. Bei der erneuten Durchsuchung des Festivalgeländes seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden.

