Fall Lucile für Polizei geklärt

Für die Polizei in Tirol und in Freiburg sind die Mordfälle Lucile und Carolin geklärt. In einer gemeinsamen Pressekonferenz verrieten die Ermittler gestern jene Spuren, die zur Festnahme des mutmaßlichen Täters geführt hatten.

Mehr dazu in tirol.ORF.at