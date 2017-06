UNO-Botschafterin: Trump „glaubt“ an Klimawandel

US-Präsident Donald Trump „glaubt“ nach den Worten der US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UNO) an die Veränderung des weltweiten Klimas und eine menschliche Rolle dabei. „Präsident Trump glaubt, dass das Klima sich verändert und er glaubt, dass Umweltschadstoffe Teil der Gleichung sind“, sagte UNO-Botschafterin Nikki Haley gestern in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN.

Der Präsident wisse, dass das Klima sich ändere und „dass die USA verantwortlich damit umgehen müssen - und das ist es, was wir tun werden“, so Haley zwei Tage nach der von Trump verkündeten Entscheidung zum Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen.

Tausende demonstrieren gegen Paris-Ausstieg

In den USA gingen unterdessen Tausende Menschen auf die Straße um gegen die Entscheidung des US-Präsidenten zu demonstrieren. In New York beteiligten sich rund 3.000 Menschen an einem „Marsch für die Wahrheit“ und skandierten Parolen wie „Lügner!“ und „Sperrt ihn ein!“

Rund um das Washington Monument in der US-Hauptstadt forderten rund 2.000 Demonstranten eine unabhängige Untersuchung zu den Vorwürfen einer möglichen Zusammenarbeit zwischen Trumps Wahlkampfteam und Russland im Vorfeld der Präsidentschaftswahl. Die Proteste richteten sich gleichzeitig gegen die Klimapolitik des US-Präsidenten.

US-Regierung sieht „keinen Grund“ für Entschuldigung

Die US-Regierung war zuvor in die Offensive gegangen. „Wir haben keinen Grund, uns zu entschuldigen“, sagte der Chef der US-Umweltbehörde (EPA), Scott Pruitt, angesichts der internationalen Kritik an der US-Entscheidung. Er reagierte auch mit Gegenvorwürfen: Die EU wolle den USA mit dem Abkommen schaden. Das Pariser Abkommen würde die USA wirtschaftlich fesseln. Der Ausstieg sei eine „mutige Entscheidung“. US-Präsident Donald Trump machte unterdessen Witze.

